Premier Michel roept Nationale Veiligheidsraad bijeen

21/06/17 - 04u15 Bron: Belga

Premier Charles Michel bedankt in naam van de regering de veiligheidsdiensten, die momenteel nog steeds gemobiliseerd zijn in het kader van de terreuraanslag in het treinstation Brussel-Centraal. Hij roept deze morgen om 09.00 uur de Nationale Veiligheidsraad samen op de Wetstraat 16. Dat werd gisterenavond vernomen bij zijn woordvoerder.