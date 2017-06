Ooggetuigen: "Man met explosievengordel wandelde naar sporen"

PHG/BJM/VDS/RDK/SRB/DCFS/KSN

Nicolas Van Herrewegen, een medewerker van de NMBS, was op het ogenblik van de explosie aanwezig in Brussel-Centraal en zag de vermoedelijke dader. Hij hoorde een man die naast een valies stond voor de explosie "Allahu Akbar" en iets over jihadisten roepen.

De ontploffing vond volgens NMBS-werknemer Nicolas Van Herrewegen rond 20.45 uur plaats, op de tussenverdieping tussen de inkomhal en de perrons 3 en 4.



De man die "Allahu Akbar" riep, volgde Van Herrewegen toen die een bureau inliep. Daar stond de man even te roepen, waarna hij weer naar buiten ging. Daarna heeft de NMBS-werknemer de man niet meer gezien.



Van Herrewegen: "Ik zag de trolley tot ontploffing komen. Op enkele meters stonden nog passagiers, maar die raakten niet gewond. Het laatste wat ik zag, was hoe de eigenaar van de trolley verder naar de sporen afdaalde, met een explosievengordel om zijn middel."



Volgens Van Herrewegen leek de man rond de dertig jaar te zijn, en had hij een getaande huid maar geen baard. Hij droeg een wit hemd, waaronder draden zichtbaar waren, en een jeansbroek.



De getuige heeft vervolgens alarm geslagen, opdat het verkeer zou stoppen, want hij vreesde dat de man op een trein zou kunnen stappen.





Hilton Ooggetuige Rémy Bonnaffé stond te wachten beneden in de centrale hal, bij de trappen, toen er plots een knal weerklonk. "Heel kort daarna volgde een tweede knal. Iedereen begon te lopen. En dan was er een serie knallen - ik vermoed geweerschoten. Uiteraard ben ik naar buiten gelopen en zoals heel veel mensen het Hilton binnengevlucht. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse en hebben het hele station ontruimd. De volledige buurt werd afgezet. Kort daarna leken politie en leger zelf naar buiten te rennen. Ik heb geen idee wat er juist aan de hand was. De ontploffingen waren relatief klein. Ik denk niet dat er gewonden gevallen zijn, ik heb er in elk geval geen gezien."



Paniek

De 49-jarige Amerikaanse Tammie liep op de trappen richting het perron in Brussel-Centraal toen ze de ontploffing hoorde. "Iemand riep dat er een bom ontploft was, waarop meteen paniek ontstond. Iedereen begon te schreeuwen en wilde zo snel mogelijk naar buiten. Toen ik in de grote hal kwam, heb ik in mijn vlucht naar de uitgang niet om me heen gekeken. Ik ben meteen in de eerste taxi richting Zaventem gesprongen, waar ik opgevangen werd door vrienden."