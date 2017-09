Drie maanden cel voor man die lijkzak opende van slachtoffer Grenfell Tower en foto's op Facebook plaatste

Door: Victor Schildkamp

Een man die foto's van een dodelijk slachtoffer van de grote flatbrand in Londen op Facebook had geplaatst, moet drie maanden de cel in. De foto's leidden tot grote woede in Engeland. De 43-jarige Omega Mwaikambo heeft gigantisch veel spijt. "Ik weet niet wat me bezielde'', vertelt hij tegen de BBC.

Omega Mwaikambo. © BBC. De afschuwelijke brand in de Grenfell Tower in juni van dit jaar eiste minstens tachtig levens. Mwaikambo maakte met zijn iPad foto's van een van de dodelijke slachtoffers en zette die op zijn Facebookpagina. "Ik was getraumatiseerd toen ik de foto's nam. Ik heb geen idee wat me bezielde. Ik dacht alleen: kent iemand deze persoon? Ik heb er zo'n spijt van. Waarom zou iemand een foto maken van een dode?''

Geschrokken Mwaikambo had rekening gehouden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat hij liefst drie maanden de cel in moet, heeft hem gechoqueerd. "Het is maar een foto. Ik heb niemand vermoord, niks gestolen, alleen een foto gemaakt.'' Mwaikambo zegt dat hij geschrokken was van het feit dat het lichaam in de lijkzak zo vlak bij zijn huis was achtergelaten.