Onderzoekscommissie Grenfell Tower komt morgen voor het eerst samen

13/09/17 - 05u55 Bron: Belga

Een meisje reageert op haar ontmoeting met Prins Harry die samen met zijn broer (rechts achterin) de steungroep Support4Grenfell bezoekt. © getty.

Morgen vindt de eerste zitting plaats van de onderzoekscommissie rond de zware brand in de Grenfell Tower in het Londense stadsdeel Kensington op 14 juni, waarbij 81 mensen om het leven kwamen. Uit het onderzoek moet blijken hoe de ramp heeft kunnen gebeuren, en wordt ook het werk van de brandweer en het crisismanagement tegen het licht gehouden.

De Britse autoriteiten hebben na de ramp veel kritiek gekregen over de mistoestanden in de sociale woningbouw. De onderzoekscommissie zal zich echter niet buigen over de algemene problemen binnen die sociale huisvesting, ondanks aandringen van overlevenden en familieleden.



Gevelbekleding

Er wordt als oorzaak voor de ramp vooral gewezen naar de gevelbekleding, die ervoor gezorgd zou hebben dat de brand zich snel uitbreidde. Die bekleding was aangebracht bij de renovatie van het appartementsblok in 2015 en 2016. Er moet ook een antwoord komen op de vraag of de regels inzake brandveiligheid werden nageleefd en of die voldoende waren, en ook het werk van de brandweer en het crisismanagement van de lokale autoriteiten zullen tegen het licht worden gehouden.



Vertegenwoordigers etnische en religieuze groepen

Morgen vindt de eerste hoorzitting van de onderzoekscommissie plaats, die geleid wordt door de gepensioneerde rechter Sir Martin Moore-Bick. Die heeft naar eigen zeggen een commissie samengesteld die bestaat uit mensen die ervaring hebben binnen de (sociale) huisvesting en lokale besturen, maar ook uit mensen met een wetenschappelijke en technische achtergrond. Critici hebben er echter op gewezen dat er geen vertegenwoordigers zijn geselecteerd van de verschillende etnische en religieuze groepen waartoe de slachtoffers behoren.



Noodprocedure

Gisteren raakte bekend dat een groep advocaten een noodprocedure heeft opgestart bij het Hooggerechtshof, in de hoop een onderzoek te openen naar de samenstelling van het panel, aldus The Guardian. Of die procedure een invloed kan hebben op de agenda van de commissie, is niet duidelijk.



De commissie moet tegen Pasen 2018 een voorlopig rapport klaar hebben over de oorzaak van de brand en de snelle verspreiding van het vuur.



Bij de brand kwamen minstens 81 mensen om het leven. Ondertussen werden al 57 slachtoffers geïdentificeerd, bleek uit een stand van zaken van de regering van 5 september. 151 woningen werden vernield, waarin 196 gezinnen woonden. Een deel van hen heeft ondertussen een tijdelijk of permanent onderkomen gevonden.