Graffiti ter nagedachtenis van slachtoffers Grenfell Tower verwijderd: "Buurtbewoners zijn woedend"

31/08/17 - 17u37

De graffitimuur, met daarop de Engelse woorden 'justice' ('gerechtigheid') ter nagedachtenis van de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. © Miguel de Amorim-Gil.

Omwonenden van de Grenfell Tower in Londen zijn woedend omdat een graffitikunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van de brand zomaar verwijderd is. Een onbekende heeft de hele muur, waar met graffiti 'gerechtigheid' op getekend was, weer wit geverfd.

In de graffititekening op een muur in Ladbroke Grove, vlakbij de toren, was onder andere het woord 'gerechtigheid' verwerkt, alsook de namen van de vele slachtoffers die stierven bij de brand in juni. Het kunstwerk werd gemaakt door Miguel de Amorim-Gil, een 38-jarige graffiti-artiest die werkt onder de naam Flexwon. Gisterochtend ontdekte hij echter dat zijn kunstwerk bedekt was onder een laag witte verf.



"Iemand moet het stiekem gedaan hebben, in de vroege ochtend. Alle andere graffiti in de buurt staat er nog, maar net dit kunstwerk werd verwijderd. Dat kan geen toeval zijn", aldus de artiest in een interview met de Engelse krant The Independent. Het kunstwerk stond op de muur van een gebouw tegenover een school. Veel kinderen die naar de school gaan, komen uit families die slachtoffer werden van de brand.



