Alle "zichtbare menselijke resten" uit Grenfell Tower gehaald

De Britse politie laat vandaag weten dat ze "alle zichtbare menselijke resten" uit Grenfell Tower heeft gehaald. Een brand in de toren kostte midden juni het leven aan zeker tachtig mensen.

Een verantwoordelijke van de politie in de Britse hoofdstad, Stuart Cundy, zei dat de politie "uiterst zorgvuldig" door de 15,5 ton verkoolde puinresten is gegaan in de zoektocht naar menselijke slachtoffers van de ramp op 14 juni.



De politie waarschuwde evenwel dat bepaalde slachtoffers nooit zullen kunnen worden geïdentificeerd. Hun lichaam is te zwaar verbrand.



Staatssecretaris Alok Sharma maakte bekend dat 139 van de 158 families die door de brand hun woning kwijtraakten, gratis een tijdelijk onderkomen aangeboden hebben gekregen. Slechts veertien zijn op dat aanbod ingegaan en drie families hebben er momenteel al hun intrek genomen.