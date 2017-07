Identificeren slachtoffers Grenfell-inferno kan nog tot eind dit jaar duren. Lijkschouwer: "Binnenkant gebouw is apocalyptisch"

Koen Van De Sype

Het identificeren van alle slachtoffers na het inferno in de Grenfell Tower midden vorige maand kan nog tot het einde van dit jaar duren. Dat hebben familieleden gisteravond te horen gekregen op een infovergadering van de Londense politie. "De binnenkant van het gebouw ziet er apocalyptisch uit", aldus lijkschouwer Fiona Wilcox.

Nabil Choucair heeft sinds de brand niets meer gehoord van zes familieleden en vreest het ergste. "Ze woonden op de 22ste verdieping van het appartement. Het gaat om drie volwassenen - Nadia, Sirria en Bassam - en drie jonge tieners, Zainab, Fatima en Mierna", vertelt hij. "We hebben gevraagd waar onze familie is. We willen weten of hun lichamen nog in de toren liggen en of er nog iets van hen geborgen kan worden. Hoe vreselijke het nieuws ook mag zijn, we willen het weten. Allemaal. Maar het enige wat we tot nu toe te horen kregen was: 'We weten het niet, we weten het niet.'"



De familieleden zijn er ook niet over te spreken dat ze pas maandag een uitnodiging kregen en geen vragen mochten stellen tijdens de vergadering. Volgens de Britse krant The Telegraph en openbare omroep BBC mochten ze hun vragen alleen mailen tot 11 uur maandagmorgen. Heel wat nabestaanden begrijpen ook niet waarom er nog geen arrestaties verricht zijn in de zaak.