Al 181 Britse torenflats falen voor veiligheidstests gevelbekleding

Bewerkt door: ib

2/07/17 - 23u50 Bron: Belga

De volledig uitgebrande Grenfell Tower in Londen. © reuters.

In de nasleep van de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen worden overal in Groot-Brittannië veiligheidstests verricht op de bekleding van torenflats. Daaruit is gebleken dat nog geen enkele van de 181 geteste gebouwen de test doorstaat. Dat meldt ITV vandaag.