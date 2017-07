Inwoner uitgebrande woontoren Londen kreeg nog altijd huurrekening voorgeschoteld

TT

1/07/17 - 14u10 Bron: ANP, The Independent

© epa.

Minstens één inwoner van de volledig afgebrande Grenfell-woontoren in de Londense deelgemeente Kensington heeft de afgelopen week nog huur moeten betalen. Dat schrijft de Britse krant The Independent.

Een bewoner die de brand overleefde waarbij minstens 80 mensen om het leven kwamen, kreeg deze week nieuwe documenten en bankkaarten, nadat de originele in de brand waren gebleven. Toen de bewoner daarop zijn bankrekening controleerde, merkte hij dat er automatisch huurgeld van zijn rekening was gegaan, zegt een belangenorganisatie van overlevenden aan de krant. Een lokaal raadslid van de Conservatieve partij, die aan de macht is in de deelgemeente, noemde de fout op de radio eerst "iets kleins", vooraleer het voor de bewoner in kwestie uiteindelijk "uiteraard iets belangrijks en stresserends" te noemen. Het gemeentebestuur zegt alles te doen om de 400 getroffen bewoners te helpen met opvang en het administratieve werk.

Politiek leider deelgemeente Kensington weg

Gisteren stapte de politieke leider van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea op. Nicholas Paget-Brown had felle kritiek te verduren gekregen in de nasleep van de dodelijke brand. Hij erkende dat zijn positie onderhoudbaar was geworden.



"Ik moet mijn deel van de verantwoordelijkheid accepteren voor deze vermeende fouten", stelde Paget-Brown in een verklaring aan de media. Hij kreeg donderdag zware kritiek nadat hij een bijeenkomst van het deelraadsbestuur had stilgelegd omdat journalisten aanwezig waren. Daarop kreeg de bestuurder volgens de BBC een tik op de vingers van de regering.



Ook burgemeester Sadiq Khan van Londen reageerde volgens de BBC verbijsterd op het stopzetten van de vergadering. Hij riep het volledige deelraadsbestuur onlangs al op te vertrekken. Eerder nam al een topambtenaar in het lokale bestuur, Nicholas Holgate, onder grote druk ontslag.