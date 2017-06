Omstreden rechter gaat onderzoek naar brand in Grenfell Tower leiden

Bewerkt door: ib

30/06/17 - 00u09 Bron: Belga

De 70-jarige rechter Sir Martin Moore-Bick zal het onderzoek leiden. Hier staat hij bij de bloemenzee die ter herdenking van de slachtoffers is aangelegd bij St. Clement's Church, vlakbij de resten van de Grenfell Tower in Londen. © afp.

Goed twee weken na de rampzalige brand in een woontoren in Londen heeft de Britse premier Theresa May de leiding van het officiële onderzoek aan gewezen rechter Martin Moore-Bick toevertrouwd. Dat heeft May vandaag schriftelijk meegedeeld aan het Britse parlement.

Een demonstrant houdt een fake check omhoog waarop staat dat rechter Sir. Martin Moore-Bick wordt omgekocht om het drama van de brand in de Grenfell toren in de doofpot te stoppen. © getty.

Moore-Bick is "hoogst gerespecteerd en uiterst ervaren", schreef May. Bij de brand van 14 juni in de Grenfell Tower kwamen minstens 80 mensen om het leven.



Ervaren maar niet onomstreden

De 70-jarige Moore-Bick is een ervaren rechter, maar niet onomstreden. Volgens mediaberichten sprak hij zich in een zaak uit ten voordele van een lokale overheid die een huurster, tevens moeder van verscheidene kinderen, wou verhuizen naar een 80 kilometer verderop gelegen woning. Het vonnis werd later opgeheven. Of de rechter op de instemming van de overlevenden van de brand in de Grenfell Tower kan rekenen, geldt als onzeker.



Brandveiligheidstest

Ondertussen stijgt het aantal flatgebouwen dat een brandveiligheidstest van de regering niet doorstaat. Geen van de 137 gebouwen die tot dusver onderzocht werden, doorstonden de test, deelde de regering donderdag mee. Ongeveer 600 torengebouwen in Groot-Brittannië worden getest op brandgevaar.