Nog eens 60 woontorens falen in veiligheidstesten na brand Londen

25/06/17 - 18u42 Bron: Reuters, Belga

© reuters.

Verenigd Koninkrijk De Britse overheid heeft nu al 60 woontorens geïdentificeerd waarvan de gevelbekleding niet voldoet aan brandveiligheidstesten. Elke dag komen er zo tientallen torens bij. Gisteren was er nog sprake van 27 woonblokken.

Vrijdagavond besliste de overheid om in allerijl vier woontorens in Londen te evacueren omdat ze zo onveilig zijn. Alle torens hebben dezelfde gevelbekleding als die van de Grenfell-toren die vorige week in vlammen opging. Daarbij vielen minstens 79 dodelijke slachtoffers.



Zo'n 4.000 inwoners van vier woontorens konden enkel het hoogstnodige meepakken en overnachtten op matrassen in openbare gebouwen, in hotels of bij vrienden. Maar meer dan tachtig mensen zouden hebben geweigerd hun flat te verlaten. De bewoners van een vijfde, kleinere woontoren mochten thuisblijven.



In de Londense wijk Camden weigeren ondertussen tientallen bewoners vier torengebouwen te verlaten zodat verbeteringswerken kunnen plaatsvinden.



De Britse overheid krijgt forse kritiek te slikken op de onveiligheid in de torens. Meer dan 600 gebouwen worden gecontroleerd waarvan elke dag ongeveer honderd. De zestig torens zijn verspreid over vijfentwintig gemeenten.