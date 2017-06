Tientallen bewoners weigeren flat in Londen te verlaten; nog meer onveilige woontorens ontdekt

Bewerkt door: IVI

24/06/17 - 11u36 Bron: Belga

De autoriteiten hebben vijf flats in de wijk Camden laten ontruimen vanwege brandgevaar. © epa.

Bij de ontruiming van verschillende woontorens in Londen hebben meer dan tachtig mensen geweigerd hun woonst te verlaten. Gisterenavond besliste de overheid om onmiddellijk vier woontorens in Londen te evacueren nadat daar identieke gevelbekleding als bij de Grenfell-toren is ontdekt. De Britse premier Theresa May laat vandaag weten dat er ondertussen al 27 woontorens ontdekt zijn met licht ontvlambare gevelbekleding.

De voorbije nacht werden de vijf woontorens in de wijk Camden wegens brandgevaar met onmiddellijke ingang geëvacueerd. Zo'n 4.000 inwoners van vier woontorens konden enkel het hoogstnodige meepakken en overnachtten op matrassen in openbare gebouwen, in hotels of bij vrienden. Maar meer dan tachtig mensen zouden hebben geweigerd hun flat te verlaten. De bewoners van een vijfde, kleinere woontoren mochten thuisblijven.



De torens werden ontruimd omdat ze gelijkaardige gevelbekleding hebben als die van Grenfell Tower, waar negen dagen geleden 79 slachtoffers vielen bij een dodelijke brand. De brandbare gevelbekleding droeg wellicht bij tot de snelle verspreiding van het vuur. De brandweer ontdekte niet alleen brandbare gevelbekleding, maar ook slecht geïsoleerde gasleidingen en slecht werkende branddeuren.



De geëvacueerden brachten de nacht door in noodonderkomens, in hotels of bij vrienden. De werkzaamheden aan de ontruimde gebouwen, met in totaal circa 650 appartementen, zouden drie tot vier weken duren.



27 onveilig woontorens

Anderhalve week na de dodelijke ramp in Grenfell Tower in Londen, zijn in Groot-Brittannië al 27 woontorens ontdekt met licht ontvlambare gevelbekleding. Dat heeft de Britse regering vandaag meegedeeld. De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd dat elke dag circa honderd woontorens gecontroleerd worden.