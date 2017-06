Meer dan tachtig bewoners weigeren hun flat in Londen te verlaten tijdens evacuatie

Bewerkt door: IVI

24/06/17

De autoriteiten hebben vijf flats in de wijk Camden laten ontruimen vanwege brandgevaar. © epa.

Bij de ontruiming van verschillende woontorens in Londen hebben tientallen mensen geweigerd hun woonst te verlaten. Dat werd vernomen bij lokale autoriteiten. Gisterenavond besliste de overheid om onmiddellijk vijf woontorens in Londen te evacueren nadat daar identieke gevelbekleding als bij de Grenfell-toren is ontdekt.