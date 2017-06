Defecte koelkast oorzaak van dodelijke brand flat Londen

Door: FT

23/06/17 - 12u29

De brand ontstond op 14 juni. De eerste berichten spraken over brandstichting, maar negen dagen later blijkt een defecte koelkast/diepvriezer de oorzaak te zijn. © Belga.

De Britse politie heeft vandaag bekendgemaakt dat een defecte koelkast aan de oorzaak ligt van de brand in de Londense torenflat Grenfell Tower. 79 mensen kwamen om het leven. Alle lichamen zijn intussen geborgen.

De brand die op 14 juni ontstond, is volgens de Londense politie ontstaan in een koelkast/diepvriezer en verspreidde zich razendsnel over het hele gebouw. Dat iemand brand zou gesticht hebben, wordt dus uitgesloten. Dat heeft Fiona McCormack van Scotland Yard aan de pers gezegd. Het officiële onderzoek naar de oorzaak van de brand bevestigt daarmee de geruchten die al even in de Britse media circuleren.



Het materiaal waarmee de wanden van de flat geïsoleerd waren, heeft nog volgens de politie geen enkele veiligheidstest doorstaan. Eerder was al gesuggereerd dat de brand zich zo snel verspreidde door brandbare materialen in de gevelbekleding.



Intussen zijn alle 79 lichamen, negen dagen na de dodelijke brand, uit het gebouw gehaald. De politie meldt ook dat er geen sprake meer is van eventueel vermiste personen.