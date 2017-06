May bekent: "Brandbare gevelbekleding ook gebruikt bij andere flatgebouwen"

Bewerkt door: LB

Brits premier Theresa May heeft toegegeven dat de gevelbekleding die ter verfraaiing werd aangebracht op het flatgebouw Grenfell dat vorige week afbrandde, brandbaar is en dat die bekleding ook op andere wolkenkrabbers in het land werd geïnstalleerd. Parlementslid Harriet Harman (Labour) noemt dat "een huiveringwekkende" onthulling. Haar woordvoerder verklaarde later dat het om niet minder dan 600 gebouwen gaat.

May zei dat de regering uit voorzorg alle gevelbekleding op woonblokken heeft getest. "Uit een aantal tests bleek dat de bekleding brandbaar was", verklaarde ze in het Lagerhuis.



"De betrokken lokale overheden en brandweerkorpsen zijn op de hoogte en nemen momenteel alle mogelijke stappen om zich ervan te vergewissen dat de gebouwen veilig zijn en dat de bewoners geïnformeerd zijn".



Harriet Harman, parlementslid voor oppositiepartij Labour, noemde de onthulling van May "huiveringwekkend".



Tests

May spoorde eigenaars van woonblokken aan stalen op te sturen van hun gevelbekleding zodat die kan getest worden. De resultaten zullen volgens May "direct overgemaakt worden aan de lokale autoriteiten en brandweerkorpsen".



"Eigenaars zijn wettelijk verplicht veilige gebouwen ter beschikking te stellen en waar ze dat niet kunnen, verwachten we dat alternatieve woonsten worden aangeboden. We kunnen en zullen niet eisen van mensen dat ze in onveilige woningen verblijven".



Migranten

Voorts kondigde May aan dat het onderzoek naar de brand in de Grenfell Tower grondig zal gevoerd worden. "De schuldigen zullen zich niet kunnen verbergen". Ze verklaarde ook dat de tragedie geen aanleiding zal zijn om de migratiestatus te controleren van slachtoffers of mensen die belangrijke informatie hebben over slachtoffers of kunnen helpen bij het strafrechtelijk onderzoek.



"Schande"

Labourleider Jeremy Corbyn zei dat de bewoners van de Grenfell torenflat "in de steek gelaten werden in de nasleep van de brand en voor de brand".



"Minstens 79 mensen zijn dood. Dat is tegelijk een tragedie en een schande want elke dode had vermeden kunnen en moeten worden".