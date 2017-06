Airbnb schenkt gratis logies aan reddingswerkers na torenbrand Londen

Bewerkt door: LB

21/06/17 - 16u49 Bron: The Independent

© afp.

Brand Londen Honderden mensen die via Airbnb logies aanbieden, schenken nu gratis logeerplekken aan reddingswerkers die vrijwillig aan de slag zijn na de tragische brand in de Londense torenflat Grenfell Tower.

"We zijn ontstemd door de brand en onze gedachten gaan naar iedereen die getroffen is door deze vreselijke tragedie", laat Airbnb in een blogpost weten. "Sinds vorige week werkt Airbnb samen met organisaties zoals het Britse Rode Kruis die op het veld actief zijn en zoeken we uit hoe Airbnb het best kan helpen. Volgens het Rode Kruis was er een nijpend tekort aan accommodatie voor hun vrijwilligers die uit het hele land kwamen om te helpen".



"Noodteams van het Rode Kruis staan sinds vorige week woensdag in voor praktische en emotionele steun. Om hen te helpen, zoekt Airbnb gastheren in Londen die bereid zijn gratis hun deur open te stellen voor stafleden en vrijwilligers van het Rode Kruis, die de klok rond werken om de slachtoffers van de brand te ondersteunen".



Geregistreerde gastheren hebben hun tarieven op de site van Airbnb geschrapt, waardoor er nu 25 pagina's beschikbaar zijn met gratis logies. Op die boekingen rekent Airbnb ook geen commissie aan, de gastheren blijven door het forum verzekerd.