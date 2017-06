"Brandweerman zei dat ze in één kamer 42 doden vonden"

Door:

Officieel vonden 79 mensen de dood in de afgebrande torenflat. Het vermoeden rijst dat het er honderden zijn. © photo news.

Het vermoeden rijst dat er véél meer dodelijke slachtoffers vielen in de tragische brand in een Londense torenflat dan het officiële cijfer dat momenteel op 79 staat. Een brandweerman die in Grenfell Tower werkte, verklaarde dat in één kamer niet minder dan 42 levenloze lichamen werden aangetroffen. Daarnaast merken vrijwilligers op dat niet ingeschreven migranten en onderhuurders zich niet durven melden als slachtoffer uit angst gedeporteerd te worden.

Niet-geregistreerde migranten en onderhuurders Vrijwilligers en rechtsdeskundigen onderstrepen dat er vermoedelijk nog tientallen niet-geregistreerde migranten vermist zijn. Ook onder de overlevenden zijn er naar alle waarschijnlijkheid mensen zonder geldige papieren die zich niet durven melden uit vrees voor sancties.



Daarnaast waren er waarschijnlijk ook tal van illegale onderhuurders van wie niets meer is vernomen. Dat die zich niet melden, kan erop wijzen dat de dodentol hoger ligt dan wordt aangenomen.



Gevlucht of dood

Ook buurtbewoners menen dat "grote groepen" buitenlanders die in de torenflat woonden maar niet geregistreerd waren, verdwenen zijn: ze staan niet op de lijsten van vermisten, wat doet vrezen dat ze ofwel gevlucht ofwel overleden zijn maar niet bij het dodental gevoegd worden omdat geen enkele officiële instantie wist dat ze er woonden.



De organisatie Radical Housing Network, waar de actiegroep van de Grenfell Tower deel van uitmaakt, roept de autoriteiten op alle voormalige bewoners te herhuisvesten in de buurt, ongeacht hun immigratie- en huisvestingsstatus.



Intussen heeft een bron binnen de regering aan de politie gemeld dat die geen actie dient te ondernemen wanneer illegale slachtoffers de hulplijn voor slachtoffers contacteren. Het is echter nog onduidelijk of de migratiedienst van het binnenlandministerie dan zal ingrijpen.