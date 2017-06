Brand in Grenfell Tower: aantal doden en vermisten gestegen tot 79

Bewerkt door: IVI

19/06/17

Op dit moment gaat de politie uit van zeker 79 dodelijke slachtoffers, maar dat aantal kan nog verhogen. © ap.

Het dodental van de brand in de Londense Grenfell Tower is opgelopen tot 79. Daaronder zijn ook de mensen gerekend die nog vermist zijn, maar vermoedelijk overleden zijn. Dat heeft politiechef Stuart Cundy vandaag op een persbriefing gezegd.

De politiechef heeft deze voormiddag bevestigd dat 79 mensen zijn omgekomen in de brand in het appartementsgebouw. Hij voegde er ook aan toe dat dat aantal nog kan oplopen.



Cundy zei dat hij prioriteit geeft aan de identificatie van de overledenen, al gaf hij aan dat dat nog heel wat weken zal duren. Hij waarschuwde dat niet iedereen zou kunnen geïdentificeerd worden. Vijf dagen na de brand zijn slechts vijf slachtoffers geïdentificeerd.



Cundy heeft ook nog gezegd dat hij zo snel mogelijk de lichamen uit het gebouw wil halen.



Overlevenden

Achttien mensen die de brand hebben overleefd, liggen nog in het ziekenhuis. Negen van hen zijn er erg aan toe.



Vijf mensen die als vermist werden opgegeven, zijn inmiddels teruggevonden. Zij waren niet in het gebouw in North Kensington op het moment van de brand.