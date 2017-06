De horror van heel dichtbij: politie Londen geeft beelden vrij van verwoesting in Grenfell Tower

Bewerkt door: ADN

19/06/17 - 11u20 Bron: ANP, Metropolitan Police

© epa.

video De politie heeft beelden vrijgegeven van de ravage in de uitgebrande flats van de Londense Grenfell Tower. De verwoesting is enorm. In de appartementen blijft enkel een zwartgeblakerde puinhoop achter. De brand in de torenflat kostte al aan minstens 58 mensen het leven, maar dat aantal kan nog steeds oplopen.