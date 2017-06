Theresa May: "Hulp na brand was niet goed genoeg"

Bewerkt door: LB

Brand Londen De Britse premier Theresa May heeft vandaag toegegeven dat de directe hulp voor bewoners die verzorging of informatie nodig hadden in de eerste uren na de brand in een flatgebouw in Londen "niet goed genoeg" was. Dit liet zij weten in een verklaring, nadat ze daarvoor in haar ambtswoning had gesproken met een delegatie van de getroffen bewoners.