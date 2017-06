Opnieuw mensen op straat om ontslag May te eisen

Door: redactie

Brand Londen In Londen zijn vandaag opnieuw mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van de Britse premier Theresa May. De betogers vinden dat May, jarenlang minister van Binnenlandse Zaken, (mede)verantwoordelijk is voor de tragedie in North Kensington, waar deze week bij een brand in een appartementsgebouw minstens 58 doden vielen.