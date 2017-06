Theresa May's minister stemde tégen wet die eigenaars zou verplichten huizen "geschikt als woning" te maken

Bewerkt door: LB

17/06/17 - 19u15 Bron: The Independent

De Britse energieminister Nick Hurd (links), tevens bevoegd voor politie en brandbestrijding. Hij stemde vorig jaar tegen een wetswijziging die eigenaars zou verplichten hun huizen 'geschikt voor bewoning te maken". © ap.

Brand Londen Het conservatieve parlementslid Nick Hurd is de nieuwe minister van Politie en Brandbestrijding in de regering van Theresa May. Vorig jaar was hij één van de conservatieve parlementsleden die tegen een voorstel tot wetswijziging van Labour stemde waardoor alle private huiseigenaars verplicht zouden worden hun eigendommen "geschikt voor menselijke bewoning" te maken. Hurd heeft twee eigendommen en ontvangt jaarlijks 114.000 euro aan huurinkomsten.

Brandveiligheid was een belangrijk element van het amendement dat werd ingediend door de toenmalige schaduwminister voor Huisvesting Teresa Pearse.



Dit zei ze toen: "De nieuwe clausule gaat over veiligheid en zou huiseigenaars verplichten de veiligheid van elektrische installaties te checken. Organisaties uit de hele sector steunen de maatregel, zoals de vereniging van lokale besturen, de Londense brandweer, verhuurdersverenigingen, het gasbedrijf en brandweerverenigingen. Zij hebben in het verleden allemaal hun steun betuigd aan maatregelen om het controleren van elektrische installaties verplicht te maken".



Toenmalig parlementslid Hurd is eigenaar van een tweekamerflat in de Londense wijk Ruislip en een huis in de hoofdstad. Hij ontvangt elk jaar minstens 114.000 euro aan huurgelden. Samen met 71 andere parlementsleden, die ook verhuurders zijn, slaagden erin de wetswijziging te dwarsbomen.



Het is nu de taak van Hurd om het voortouw te nemen in de respons van de Britse regering op de brand in de torenflat Grenfell in Kensington.



De wetswijziging zou enkel van toepassing geweest zijn op private verhuurders en zou dus niet gelden voor Grenfell Tower, die in publieke handen is.



Het verwerpen van de wetswijziging wordt na de brand, waarbij nu al zeker 58 mensen het leven lieten, druk gedeeld op sociale media.