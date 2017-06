"Voor wie zamelen we spullen in? Iedereen is dood!": buurtbewoonster vraagt zich in tranen af waar slachtoffers inferno zijn en dat wordt massaal gedeeld

Koen Van De Sype

17/06/17 - 16u05 Bron: Facebook

© AFP, Facebook.

video Er is een emotioneel filmpje opgedoken op Facebook waarin een vrouw zich afvraagt waar alle bewoners van de afgebrande Grenfell Tower gebleven zijn. "Ze zeggen dat er 17 mensen dood zijn", klinkt het. "Heb je het gebouw gezien? Er zijn meer dan 17 mensen dood! En niemand zegt het!" Het getuigenis krijgt op grote schaal weerklank. In 18 uur tijd werd het al meer dan 4 miljoen keer bekeken en in de duizenden commentaren krijgt de bewoonster bijna alleen maar bijval.

Nadia - zoals de vrouw zichzelf noemt - is geboren en getogen in de buurt en toen ze enkele dagen geleden het vreselijke nieuws hoorde over de brand, besloot ze naar eigen zeggen meteen in actie te komen. "Ik wilde niet naar het nieuws kijken, want ik wilde niet zien hoe sommige van mijn vrienden waren gestorven", vertelt ze. "Ik belde iedereen die ik kende en vroeg hen om kleren en voedsel in te zamelen voor de slachtoffers die alles waren kwijtgeraakt. En nadat ik 15 uur aan een stuk in de weer was geweest, wierp ik toch een snelle blik op het nieuws."



Kleren en voedsel

En wat ze zag, schokte haar diep. "Ze zeggen dat er dat 17 mensen dood zijn. Heb je het gebouw gezien? Er zijn meer dan 17 mensen dood!", getuigt ze met overslaande. "Waar is de rest van de 600 mensen die in het gebouw leefden? Ik woon in de buurt en heb nog geen enkel slachtoffer gezien. Waar zijn de mensen met wie ik ben opgegroeid? Waarom zamelen we kleren en voedsel in? Voor wie doen we dit? Iedereen is dood!" Lees ook Brandweerheld Londen: "Voor het eerst was ik bang, dat geschreeuw langs alle kanten vergeet ik nooit meer"

Gevelbekleding Grenfell Tower verboden in VS en Duitsland wegens onveilig. Brandbestendige versie had maar 6.000 euro meer gekost

Betogers trekken naar ambtswoning Theresa May en eisen haar ontslag

De vrouw roept gelijk iedereen op om de ingezamelde spullen te verkopen. "Dat ze niet naar Oxfam gaan of het Rode Kruis", fulmineert ze. "Want die verdienen het niet. Zij helpen ons niet. De buurt helpt. En het zijn de slachtoffers die de hulp verdienen. Maar zij zijn dood. Verkoop de spullen dus maar. Dan kunnen we het geld ten minste nog gebruiken om hun begrafenissen te betalen. Want 600 begrafenissen kosten een bom geld." (lees hieronder verder) Press TV UK Angry and emotional resident says aid effort for Grenfell Tower victims is in vain because they are all dead and no one will admit it, least of all the authorities.

De overheid moet verantwoordelijk gehouden worden, volgens de vrouw. En dat vinden ook heel wat mensen in de commentaren op het bericht. "Jij bent de enige die de waarheid spreekt op dit moment", klinkt het onder meer. "Iedereen met een gram verstand ziet dat er honderden mensen omgekomen zijn en niemand wil het toegeven. Het breekt mijn hart." en "Het was midden in de nacht en iedereen kreeg de raad om binnen te blijven. We weten misschien niet hoeveel mensen er binnen waren, maar er zijn er niet veel buiten geraakt. Je hoeft geen wiskundige te zijn om je te realiseren dat er honderden doden moeten zijn." (lees hieronder verder) © ap. © afp.