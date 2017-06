Brandweerheld Londen: "Voor het eerst was ik bang, dat geschreeuw langs alle kanten vergeet ik nooit meer"

© ap.

De 34-jarige Britse brandweerman Leon Whitley doet in The Sun zijn dramatische verhaal na het hels inferno van woensdagochtend. Whitley deed zijn plicht, maar was voor het eerst bang. "Dat geschreeuw langs alle kanten zal mij altijd bijblijven". De officiële dodentol staat op 30, maar Whitley vreest voor meer dan honderd omgekomen slachtoffers.

Leon Whitley. © Facebook. © Facebook.

"Ik zou ook willen dat iemand mijn zoon zou redden, dus ging ik gewoon naar binnen", zegt Whitley aan The Sun over zijn opdracht om met zijn collega naar de 15de verdieping van de brandende Grenfell Tower te klimmen. Zoals waarschijnlijk al zijn collega's dacht Whitley aan 9/11 en besefte hij maar al te goed dat het flatgebouw elk moment kon instorten. "Ik wist dat we hier misschien zelf nooit meer uit zouden komen. Je denkt aan je familie en je geliefden, maar tegelijkertijd aan je plicht om mensen te helpen."



Toen hij rond 1u45 in de toren was, was de situatie nog erger dan hij had gedacht: "Het was de hel. Ik kan het geschreeuw nog altijd horen. Het kwam van alle kanten. Dat vergeet ik nooit meer. Het was afschuwelijk omdat je wist dat iedereen je hulp nodig had terwijl je hen niet kon zien."



15 kindjes van crèche vermist

Tot vandaag bleven de bovenste verdiepingen onbereikbaar door de brand. Het vuur flakkert hier en daar nog altijd op. De hulpdiensten willen zo snel mogelijk alle lijken bergen. Er zijn dertig dodelijke slachtoffers geteld, maar er zijn nog altijd tientallen vermisten. Onder hen ook vijftien peuters uit de appartementsblok die allen naar de crèche op het gelijkvloers gingen. Het gaat over baby'tjes en peuters tot drie jaar. "We zijn er kapot van", zegt uitbaatster Shirley Sylvester, die het getal van vijftien vermiste kindjes niet wil bevestigen.



Volgens een bewoner, die met The Sun praatte, had een brandweerman gezegd dat hij ongeveer 120 lijken in het trappenhuis had aangetroffen. Heel wat slachtoffers moeten nog geïdentificeerd worden en voor sommigen zal dat niet eens mogelijk zijn, zelfs niet via DNA- of gebitsanalyse. De temperaturen in de brandende Grenfell Tower liepen op tot 1.000 graden Celsius, dat is een gelijkaardige hitte als die opgewekt wordt in ovens van crematoria. Verwacht wordt wel dat het percentage geïdentificeerden dankzij geavanceerde technieken toch hoger zal liggen dan de 'slechts' 60 procent slachtoffers van wie de identiteit kon achterhaald worden na de terreuraanslag op het World Trade Center in Manhattan.



Scotland Yard

Volgens de politie is er geen enkele aanwijzing dat de brand met opzet zou aangestoken zijn. Het lopende onderzoek - geleid door de moord- en zware criminaliteitsectie van Scotland Yard - kan nog weken duren. Er gaan in het VK luide stemmen op om eventueel verantwoordelijke bedrijven aan te klagen. "Het is enkel onze taak om dat te onderzoeken", reageert de politie daarop.



Leon Whitley begrijpt de mensen wel: "Ze hebben recht op antwoorden. Ik hoorde geen alarmen afgaan in het gebouw. Brandweerwagens moesten ver van de appartementsblok gaan staan omdat ze niet dichterbij konden komen. Het had veel beter kunnen ontworpen worden. Dit had niet mogen gebeuren."



Overal dikke rook

Over zijn ervaring binnenin zegt Whitley dat hij vanaf de vierde verdieping niks meer kon zien. "Het was lastig. Overal was er dikke rook. Je kon alleen nog maar dingen horen. Luide knallen, zaken die vielen, mensen die schreeuwden. Je wilde iedereen helpen maar dat kon fysiek gewoon niet. We kropen over de grond omdat we duizelig werden van het rechtstaan. Het duurde zo lang om naar boven te gaan, dat we in zuurstofnood kwamen. Maar we hielpen collega's die bewoners naar beneden droegen."



Whitley is niet alleen zwaar onder de indruk van de vreselijke ramp maar ook van de hulpverleners: "Als die niet allemaal hun eigen leven hadden geriskeerd om anderen te helpen, wat zouden de mensen dan gedaan hebben?"