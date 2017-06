Simon Cowell regelt sterren: benefietlied voor slachtoffers verwoestende brand

Bewerkt door: ADN

16/06/17 - 23u03 Bron: ANP

© getty.

brand Londen Simon Cowell was zo geraakt door de gevolgen van de verwoestende brand van de Grenfell Tower in Londen dat hij heeft besloten een benefietlied te maken. Het geld gaat naar de overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers.

© epa.

Voor het lied, een cover van Simon & Garfunkels hit 'Bridge Over Troubled Water', heeft Cowell al een hoop grote namen geregeld, weet Mirror. Zo zou Robbie Williams meedoen, net als onder anderen Louis Tomlinson, Liam Payne, The Who, Emeli Sandé en Craig David.



''Elk uur werd het erger en erger'', zegt Cowell, die zelf in Londen woont. ''Veel van de families hebben niets, geen verzekering.'' Vooral met het nieuws dat er een baby uit het raam was gegooid, had de 57-jarige muziekproducent het zwaar. ''Ik wilde geld sturen, maar ik dacht dat we meer konden doen. Daarom maken wij dit nummer. Het geeft een boodschap van steun. We hebben dit gerealiseerd binnen 48 uur. Ik heb met alle grote platenlabels gesproken en ze belden me binnen een uur terug met de belofte mee te helpen.''



Het nummer wordt zondag opgenomen in een Londense studio niet ver van Grenfell Tower. Artiesten die niet naar Londen kunnen komen, nemen hun deel op in andere studio's en sturen die vervolgens in. Waarschijnlijk wordt de cover maandag al uitgebracht.