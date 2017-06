Menigte bestormt gemeentehuis Kensington na tragische torenbrand: "Moordenaars!"

Bewerkt door: ADN

brand Londen Woedende betogers hebben vandaag het hoofdkwartier van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea bestormd. Het rouwen om de dood van de vele slachtoffers bij de grote Londense torenbrand sloeg om in woede. De betogers probeerden naar de bovenste verdiepingen te gaan om verhaal bij bestuurders te halen. De politie blokkeerde hun weg in het gemeentehuis. Het kwam tot schermutselingen en de sfeer was geladen.