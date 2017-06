Laatste telefoontjes uit inferno van jong koppel naar familie in Italië: "Ik heb nog alles voor me, ik wil niet sterven"

© rv.

Twee jonge, getalenteerde architecten uit de Noord-Italiaanse regio Veneto zaten in de nacht van dinsdag op woensdag op de 23ste verdieping compleet in de val tijdens het Londense inferno. Hun laatste telefoontjes naar het thuisfront zijn hartverscheurend. De kans dat Marco Gottardi en zijn partner Gloria Trevisan - beiden 26 - de ramp van de Grenfell Tower hebben overleefd, is uiterst klein.

De Italiaanse verloofden woonden op de op een na hoogste verdieping van de Londense Grenfell Tower, die dinsdagnacht helemaal in vlammen opging. De dodentol staat inmiddels op dertig, maar ook dat getal is naar alle waarschijnlijkheid nog erg voorlopig.



Marco en Gloria wilden met de knappe resultaten van hun architectenstudies in Italië hun geluk beproeven in Londen. In eigen land kon Gloria geen job vinden waarvoor ze meer dan 300 euro per maand betaald werd. Sinds maart woonden de twee in Londen, waar Gloria een maandloon van meer dan 2.000 euro had. Ze was gelukkig.



Maar eergisteren voltrok zich dan het afschuwelijke drama. Toen de dodelijke brand uitbrak, belde Gloria meteen naar haar familie in Italië. Haar ouders namen vanaf dan de gesprekken op. Aanvankelijk ging Gloria er nog vanuit dat de brand op de derde verdieping wel al lang zou geblust zijn voordat die de 23ste verdieping zou kunnen bereiken. Maar om 2 uur 's ochtends was ze al veel meer in paniek. Gloria's vriend Marco probeerde zowel zijn verloofde als haar ouders te sussen: "De brandweer is hier, alles komt goed".



Rond 3 uur belde Gloria opnieuw met haar ouders in Padua, die intussen naar live beelden aan het kijken waren. "We kunnen niet weg, we zitten vast", zei Gloria. Om 4u07 was er nog een laatste telefoontje. De woorden van Gloria gaan door merg en been: "Ik heb zo'n spijt dat ik je nooit meer zal kunnen omhelzen. Ik had mijn hele leven voor me. Het is niet eerlijk. Ik wil niet sterven. Ik wou jullie helpen, jullie bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Ik ben op weg naar de hemel, ik zal jullie van daaruit bijstaan".



Ook Marco had gebeld met zijn vader, rond 3u45. "Er is veel rook, maar wees niet ongerust. We wachten op de reddingsploegen. We hebben de voordeur geopend maar er is te veel rook om te ontsnappen. De liften zijn geblokkeerd." Marco's vader, Giannino, zei aan de pers dat zijn zoon tijdens het tweede telefoontje een kwartier later al veel banger was. "We kunnen enkel nog op een mirakel hopen", zei hij toen. Dat kwam er heel waarschijnlijk niet.