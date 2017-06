Natasha bedacht simpele maar efficiënte manier om aan vlammenzee te ontsnappen

SVM

16/06/17 Daily Mail

Het klinkt logisch, maar in volle paniek blijft het een geniale ingeving: Natasha Elcock (39) liet haar bad overstromen, waardoor haar appartement onder water kwam te staan. Zo wist ze uiteindelijk veilig en wel uit de brandende Grenfell Tower in Londen te ontsnappen.

Elock, haar vriend en de zesjarige dochter konden geen kant op: ze zaten vast op de elfde verdieping terwijl het vuur het gebouw steeds verder verslond. "Ik kreeg te horen dat ik het appartement niet moest verlaten en wist dat ik daarom actie moest ondernemen", vertelt ze aan de 'Daily Mail'.



Elock belde naar eigen zeggen "bijna honderd keer" de hulpdiensten, maar intussen had ze ook de kraan van het bad laten lopen. Op die manier wist ze het appartement nat te houden en het vuur zo lang mogelijk buiten te sluiten. "We hoorden de ramen rammelen. Het was echt beangstigend."



Het duurde anderhalf uur voordat de brandweer zei dat ze de flat mocht verlaten. Dat ging echter niet omdat de deur te warm geworden was en niet openging. Uiteindelijk wist de brandweer het gezin te bereiken en in veiligheid te brengen.



De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer roemt de actie van de vrouw. "Ik denk dat het onze levens heeft gered", aldus Elock.



Bij de brand kwamen minstens 30 bewoners om het leven. Er wordt gevreesd dat het dodental nog flink zal stijgen.