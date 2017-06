Gevelbekleding Grenfell Tower verboden in VS en Duitsland wegens onveilig. Brandbestendige versie had maar 6.000 euro meer gekost

LB, KVDS

16/06/17 - 16u07 Bron: BBC, The Times,The Mirror, Metro, DM, The Sun, The Guardian

Het type bekleding dat vorig jaar werd aangebracht op de gevel van de Grenfell Tower in Londen, blijkt verboden in de Verenigde Staten en Duitsland voor dergelijke gebouwen omdat het onveilig zou zijn. Dat schrijven de Britse kranten. De brandbestendige versie had nochtans maar een kleine 6.000 euro meer gekost. Voor het hele gebouw. Op een totale kostprijs van 10 miljoen euro.

Reynobond - het Amerikaanse bedrijf dat de panelen produceert - heeft drie soorten in de aanbieding. Eentje met een - brandbare - plastic kern en twee die brandbestendig zijn. "De panelen met plastic kern mogen volgens de veiligheidsvoorschriften in de VS alleen gebruikt worden voor gebouwen die lager zijn dan 12 meter", aldus een verkoper van Reynobond. "Niet voor hoge gebouwen."



"Niet op de hoogte"

De panelen met plastic kern zijn goedkoper en dat zou volgens de Britse pers ook de reden geweest kunnen zijn dan de aannemer die koos. Hoewel het maar gaat om een meerkost van een kleine 6.000 euro voor het hele gebouw. De brandbare panelen kosten 25 euro per vierkante meter, de brandveilige iets meer dan 27 euro. Rydon - de firma die de renovatie leidde - zegt dat het project in orde was met alle bouwvoorschriften. Harley Facades - dat de panelen aanbracht - verklaarde al dat het niet op de hoogte is van een verband tussen de gevelbekleding en het inferno. (lees hieronder verder) © afp. © reuters.

De Londense politie is intussen een strafrechtelijk onderzoek naar de brand gestart, maar heeft nog geen officiële oorzaak aangeduid. Er is intussen wel een getuigenis opgedoken dat daar een licht kan op werpen. Een bewoner heeft verteld dat haar buurman - een taxibestuurder - midden in de nacht op haar deur kwam kloppen omdat er brand was in de keuken van zijn flat op de vierde verdieping.



Deur

Het was tien voor één 's nachts toen Behailu Kebede (44) - een Ethiopische man en vader van één kind -op de deur van Maryam Adam (41) bonkte. "Ik herinner me nog het exacte uur omdat ik er wakker van schrok", vertelt de vrouw. "De brand leek niet ernstig, ik kon het zien want zijn deur stond open. Er was geen alarm. Hij had een zak met kleding buiten aan zijn deur gezet." (lees hieronder verder) Taxibestuurder Behailu Kebede. © rv. Behailu Kebede. © rv.

Behailu Kebede. © rv. Vier minuten later zou iemand de hulpdiensten bellen en nog eens zes minuten later arriveerden de eerste brandweerwagens ter plaatse. Maar na vijftien minuten stond het grootste deel van de 24 verdiepingen tellende toren al in lichterlaaie. En na een half uur leek er geen redden meer aan. "Behailu kon zelf ontsnappen", vertelt een vriend van de man, Eshete Meried. "Maar hij was in shock."



Luide knal

Een andere vriend bevestigt dat. "Hij werd gewekt door een luide knal aan zijn koelkast. Hij is blij dat hij zijn buren nog heeft kunnen waarschuwen. Behailu had intussen ook contact met de politie en vertelde die alles wat er gebeurd is", klinkt het.



Kebede woonde volgens zijn vrienden al enkele jaren in het blok. Hij kende heel wat van de slachtoffers en de vermisten. "Hij had nooit kunnen vermoeden dat het hele gebouw zou uitbranden en dat er zo veel mensen vast zouden komen te zitten. Hij is zo een vriendelijke man en lachte constant. Hij bleef maar zeggen dat er veel mensen gestorven waren door de brand in zijn keuken en dat hij die gedachte niet kon verdragen. Hij zal het zichzelf voorgoed verwijten."