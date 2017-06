Dodentol inferno Londen loopt op tot 30: defecte koelkast in flat taxibestuurder lag mogelijk aan basis

Koen Van De Sype

Er is een getuigenis opgedoken dat een licht kan werpen op de oorzaak van het inferno in Londen van woensdagochtend. Toen legde een hevige brand een woontoren in de as. Er werden intussen al 30 dodelijke slachtoffers geteld, maar dat aantal kan volgens de politie nog oplopen. Een bewoner heeft nu verteld dat haar buurman - een taxibestuurder - midden in de nacht op haar deur kwam kloppen omdat er brand was in de keuken van zijn flat op de vierde verdieping van de Grenfell Tower.

Vier minuten later zou iemand de hulpdiensten bellen en nog eens zes minuten later arriveerden de eerste brandweerwagens ter plaatse. Maar na vijftien minuten stond het grootste deel van de 24 verdiepingen tellende toren al in lichterlaaie. En na een half uur leek er geen redden meer aan. "Behailu kon zelf ontsnappen", vertelt een vriend van de man, Eshete Meried. "Maar hij was in shock."



Waarschuwen

Een andere vriend bevestigt dat. "Hij werd gewekt door een luide knal aan zijn koelkast. Hij is blij dat hij zijn buren nog heeft kunnen waarschuwen. Behailu had intussen ook contact met de politie en vertelde die alles wat er gebeurd is", klinkt het. Behailu Kebede. © rv. Behailu Kebede. © rv.