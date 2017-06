Vrees voor veel doden na vuurzee in Londense woontoren: "Het zou een mirakel zijn als we nog levenden vinden"

Bewerkt door: EP, ADN

15/06/17 - 10u27 Bron: Belga, ANP, Metro.co.uk

© photo news.

In de Londense woontoren die gisteren vuur heeft gevat, bevindt zich nog "een onbekend aantal lichamen". Dit heeft brandweercommandant Dany Cotton vandaag gezegd. De brandweer verwacht geen overlevenden meer te vinden. "Hoe tragisch ook, dat zou een mirakel zijn", aldus de brandweercommandant.

© afp. © afp.

De brand in Grenfell Towel, een torenflat met 120 appartementen, is intussen uit. Het smeult hier en daar nog vanwege de hitte maar de brand is geblust, liet Cotton weten.



Het aantal mensen dat om het leven is gekomen, is gestegen naar zeventien. Dat meldt de Londense politie. Er liggen nog 37 gewonden in ziekenhuizen, onder wie zeventien mensen die er ernstig aan toe zijn. Gevreesd wordt dat het dodental sterk zal stijgen.



De brandweer heeft de zoektocht naar lichamen voorlopig stopgezet omdat de structuren van het gebouw niet veilig zijn. Als de stabiliteit van het pand veilig blijkt, kan overal het onderzoek doorgaan, aldus Cotton.