Al meer dan 1 miljoen pond opgehaald voor slachtoffers van Londense brand

TK

15/06/17 - 08u09 Bron: Metro.co.uk

© epa.

Bij de verschrikkelijke brand gisteren in een apartementsgebouw in Londen lieten 12 mensen het leven, en honderden anderen verloren al hun bezittingen. In een mum van tijd sprongen verschillende crowdfundings uit de grond, die in totaal al meer dan 1 miljoen pond (1,14 miljoen euro) ophaalden.