Premier May kondigt diepgaand onderzoek aan naar oorzaak brand in torenflat

15/06/17 - 01u00 Bron: Belga

© photo news.

De Britse premier Theresa May heeft gisterenavond een "diepgaand onderzoek" aangekondigd naar de oorzaak van de zware brand eerder op de dag in het flatgebouw Grenfell Towers in de Londense wijk North Kensington, waarbij minstens twaalf doden vielen.

"Indien er lessen uit de brand getrokken kunnen worden, zullen we dat doen, en zullen maatregelen genomen worden", aldus de premier woensdagavond. Ze drukte ook haar dankbaarheid uit voor de reddingsdiensten, en sprak haar medeleven uit voor de betrokkenen. "Vanavond hebben veel mensen geen plek waar ze naartoe kunnen gaan, ze hebben alles verloren. Onze focus moet zijn om hen te helpen."



Dodentol

De brand in het gebouw met 24 verdiepingen en 120 flats, brak uit in de nacht van dinsdag op woensdag. De reddingsvesten konden 65 mensen uit het gebouw redden, en minstens 12 mensen kwamen om het leven. Gevreesd wordt dat de dodentol nog zal oplopen, aangezien naar verluidt "honderden mensen" in het gebouw aanwezig waren, aldus BBC. Verschillende mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar het vuur zou ontstaan zijn op de vierde verdieping.



Herziening brandregels

Oppositiepartij Labour vraagt antwoorden. "We moeten weten welke rapporten er beschikbaar waren, welke informatie werd gegeven en welke acties werden ondernomen", aldus leider Jeremy Corbyn volgens BBC. Vorig jaar kondigde Downing Street een herziening van van de regels rond brandveiligheid aan, maar dat rapport werd nog niet gepubliceerd. Volgens de overheid wordt nog aan het document gewerkt.



Ontvlambaar product

Het gebouw werd in 2016 nog volledig gerenoveerd, en volgens sommige media zou daarbij een ontvlambaar product zijn gebruikt. Bouwbedrijf Rydon stelde in een mededeling dat het gebouw "beantwoordde aan alle verplichtingen rond de bouw, de brandveiligheid en veiligheid- en gezondheidsstandaarden", maar in een later bericht werd niet meer gesproken over de standaarden rond brandveiligheid.