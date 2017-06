Mirakels bestaan: deels blinde man na twaalf uur gered uit vlammenzee

© Getty Images.

Miraculeuze reddingen, ze bestaan: een oudere en deels blinde man kon na twaalf uur gered worden uit de Londense Grenfell Tower. Zijn situatie zag er nochtans benard uit. Vanuit zijn flat op de elfde verdieping zwaaide hij constant met zijn trui om alarm te slaan.

Het vuur verraste de bewoners rond 1 uur 's nachts lokale tijd. In een mum van tijd stond het hele gebouw in lichterlaaie. Tegen de ochtend zaten nog steeds enkele mensen aan hun raam te wachten op hulp.



Zo ook deze kranige mijnheer. De camera's van de Britse ochtendshow 'Good Morning Britain' zoomden op hem in. Op zijn gezicht stond de angst af te lezen.



"We voelen ons machteloos", zeiden presentatoren Piers Morgan en Susanna Reid. "Hij woont al dertig jaar in die toren. Sinds het voorbije uur lijkt hij wel in contact te staan met de brandweermannen." Kort na de middag was zijn redding een feit.