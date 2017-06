"Moslims die wakker waren om te eten, hebben veel levens gered"

Bewerkt door: LB

14/06/17 - 14u06 Bron: The Independent

Omwonenden reageren geschokt op de enorme brand. © epa.

Brand Londen Moslims die wakker waren om te eten tijdens de uren dat dit in de Ramadan is toegelaten, hebben wellicht heel wat levens gered omdat zij als eersten de brand opmerkten. Dat blijkt uit getuigenissen.

Bewoners getuigen dat ze geen brandalarm hebben gehoord toen het vuur zich door het appartementsgebouw van 24 verdiepingen verspreidde. Wel werden gealarmeerd door mede-bewoners, veelal moslims die 's nachts wakker waren om te eten en zo de brand als eersten opmerkten. Het vuur brak kort na middernacht uit, toen de meeste mensen in het flatgebouw lagen te slapen.



Bewoner van de Grenville Tower Andre Barroso (33) verklaart aan The Independent: "Moslims hebben een belangrijke rol gespeeld in het evacueren van de inwoners. De meeste mensen die ik zag, waren moslims. Ze zorgden ook voor eten en kleding".



Heel wat mensen hebben water, voeding en kleren geschonken aan de nabijgelegen St Clement kerk, waar de bewoners van het flatgebouw hun toevlucht hebben genomen. Anderen delen flessen water uit aan mensen die buiten wachten op nieuws over familieleden of vrienden die in het flatgebouw wonen.



"Iedereen hielp, het was mooi te zien dat iedereen samenkwam", zegt Barroso.