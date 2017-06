Hulpdiensten gebruiken veiligheidsschild om zich te beschermen tegen vallende brokstukken

TT

14/06/17 - 12u39 Bron: The Guardian, BBC, Twitter

© reuters.

Brand Londen Bij de brand in de Grenfell Tower in Londen gaat de brandweer nog altijd verder met het blussen van het vuur. Tweehonderd brandweerlui zijn al bijna twaalf uur onafgebroken in de weer en moeten zich daarbij tegen brandende brokstukken beschermen.

Police under riot shields rescue man covered in ash from #GrenfellTower fire https://t.co/3SpyNs5cBO pic.twitter.com/lbt3sioubz — Evening Standard (@standardnews) Absolute Heroes ¿¿¿¿¿¿ #GrenfellTower pic.twitter.com/cumv9ZqTip — Blake (@13Read13) © epa.

In totaal zette de brandweer van Londen al veertig brandweerwagens en meer dan 200 manschappen in om het vuur te blussen en in het gebouw op zoek te gaan naar slachtoffers. De hele nacht werden bewoners geëvacueerd.



De eerste oproep kwam bij de brandweer binnen om 00.54 uur plaatselijke tijd (01.54 uur onze tijd). Zes minuten later was de eerste ploeg ter plaatse, aldus commandant Dany Cotton, maar toen stond het gebouw al in lichterlaaie.



Op beelden is te zien hoe de brandweer, maar ook de politie in gevechtsuitrusting bewoners uit het gebouw haalt en hen probeert te beschermen met hun schilden tegen vallende en brandende brokstukken. Bewoners, maar ook gewone Londenaren op sociale media hebben niets dan lof voor de inzet van de brandweerlui.