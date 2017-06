IVI

14/06/17 - 10u57 Bron: Reuters

In Londen is deze nacht een zware brand uitgebroken in een flatgebouw. Tweehonderd brandweermannen proberen al uren om de brand onder controle te krijgen. Er zouden een hondertal bewoners in het gebouw aanwezig geweest zijn, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zijn kunnen ontsnappen. De brandweer heeft deze ochtend bevestigd dat er dodelijke slachtoffers zijn.