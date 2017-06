Bewoners getroffen toren kregen advies binnen te blijven

TT

Brand Londen De bewoners van de getroffen Grenfell Tower in Londen, die vannacht in vlammen opging, kregen de veiligheidsinstructie binnen in hun appartement te blijven met de deur op slot. Londens burgemeester Sadiq Khan is geschandaliseerd en belooft maatregelen. Bovendien trokken bewoners in het verleden al verschillende keren aan de alarmbel over de problemen met de brandveiligheid in het gebouw. Tevergeefs.

"Blijf binnen" 'Jullie nieuwe voordeuren zijn bestand tot een brand van 30 minuten, wat de brandweer ruim voldoende tijd geeft' De gebouwbeheerders tegen de bewoners in maart 2017 De veiligheidsinstructies in het gebouw. © Grenfell Action Group. © afp. Volgens de instructies die er uiteindelijk wel kwamen, moesten bewoners bij een brand die niet in hun eigen gang of appartement woedde, bovendien binnenblijven met de deur gesloten tot ze andere instructies van de brandweer kregen. "Jullie nieuwe voordeuren zijn bestand tot een brand van 30 minuten, wat de brandweer ruim voldoende tijd geeft." Ondertussen woedt de brand van vannacht al bijna 10 uur.



De Londense burgemeester Sadiq Khan was vanmorgen op de BBC-radio dan ook bijzonder kritisch voor die instructies. "Gelukkig bleven de bewoners niet binnen en vluchtten ze in veiligheid. Er zijn dan ook 24 verdiepingen en bij een brand als deze kan de brandweer niet tot op de bovenste verdiepingen geraken. We moeten dan ook serieuze vragen beantwoorden over die instructies." Hij sprak ook zijn bezorgdheid over andere appartementsblokken: "Er zijn veel appartementsblokken in Londen. Het mag niet tot een situatie komen waarbij mensen in gevaar worden gebracht omdat hen een slecht advies is gegeven of, indien dit het geval is, omdat het gebouw slecht is onderhouden."



Ook bleek de veiligheid tijdens de renovatie ondermaats, met bijvoorbeeld slechts één bruikbare ingang. En al jarenlang duiken er berichten op van stroomstoringen, waarbij in 2013 een brand al op het nippertje zou zijn vermeden.