Yvan Mayeur schrijft in ontslagbrief hoe goed hij wel bezig was bij Samusocial

21/09/17 - 13u38 Bron: Belga

Oud-burgemeester van Brussel Yvan Mayeur heeft vandaag zijn ontslagbrief als gemeenteraadslid gestuurd aan zijn opvolger Philippe Close en aan de staatssecretaris, met het oog op de gemeenteraad van volgende maandag . Mayeur schrijft dat hij zijn mandaat met toewijding en met concrete resultaten heeft uitgeoefend. Hij vindt dat hij met opgeheven hoofd kan vertrekken, onder meer op basis van zijn werk als OCMW-voorzitter en burgemeester. Hij verlaat de gemeenteraad wel met het gevoel dat zijn werk voor de bevolking niet afgewerkt is.

Ik kan, volgens mij, met opgeheven hoofd vertrekken Yvan Mayeur

De brief bevat een niet-exhaustieve lijst van meer dan 90 verwezenlijkingen gaande van de modernisering van het OCMW en de ziekenhuizen via het plan voor duizend woningen, de oprichting van Brusselse Keukens en het veiligheidsplan tot de creatie van de voetgangerszone.



"Ik heb mijn mandaat met toewijding vervuld, met concrete resultaten zoals blijkt uit het bijgevoegde, onvolledige bilan. Daardoor kan ik volgens mij met opgeheven hoofd vertrekken. Ondanks alles verlaat ik de gemeenteraad met het gevoel van een onvoltooid werk voor de bevolking, die ik steeds heb willen dienen", benadrukt Mayeur.



Hij bedankte de ambtenaren, de kabinetsmedewerkers en zijn collega's in de OCMW- en gemeenteraad.



Yvan Mayeur werd sinds 1994 verkozen als gemeenteraadslid. Op 8 juni werd hij door het Samusocial-schandaal rond de riante zitpenningen tot ontslag als burgemeester gedwongen.