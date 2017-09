"Er is nooit sprake geweest van een buste voor Mayeur"

KVE

11/09/17 - 21u36 Bron: Belga

Yvan Mayeur © photo news.

Brussels schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans (MR) heeft op de Brusselse gemeenteraad duidelijkheid geschept over de plannen voor een buste voor ex-burgemeester Yvan Mayeur. "Er is nooit sprake geweest binnen het College om een buste te maken voor Mayeur", stelt Coomans. Een petitie tegen de komst van een buste voor Mayeur haalde ondertussen al 15.000 handtekeningen op.

Sinds 1830 krijgt elke oud-burgemeester van Brussel een buste die in het stadhuis geplaatst wordt. De laatste die zo'n borstbeeld kreeg, was Freddy Thielemans in 2015 en die creatie koste toen meer dan 60.000 euro.



Het verhaal rond de buste zou ontstaan zijn tijdens een rondleiding voor een journaliste van een Franstalige krant die zich interesseerde in de borstbeelden van de galerij van burgemeesters. Daar staat ook de buste van Michel Demaret tussen, een burgemeester die nota bene ontslag moest nemen. "Bij de vraag of Mayeur ook een buste kreeg, heb ik, en dat was zeker onhandig van me, simpelweg geantwoord dat dit gezien de traditie kon", vertelt schepen Coomans.



Nadien ging het verhaal snel rond, tot ongenoegen van de schepen van Patrimonium, die tegelijkertijd toegeeft dat een duidelijk antwoord ook te lang uitbleef. "De buste is door geen enkele schepen op de agenda gezet en er is geen budget voor vrijgemaakt. Zelf heeft Mayeur er ook geen aanvraag voor ingediend", aldus Coomans.