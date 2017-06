"Bestuurders Vivaqua, waaronder Mayeur, strijken dit jaar elk 65.000 euro op"

TT

23/06/17

Brussel De vier bestuurders van het Brusselse waterbedrijf Vivaqua zullen ook dit jaar 65.000 euro verdienen. Onder hen is de geplaagde ex-burgemeester Yvan Mayeur, die ontslag nam onder druk van het Samusocial-schandaal. Dat meldt Bruzz.

De beslissing om de vergoeding van vorig jaar ook dit jaar toe te kennen werd in alle stilte genomen op 1 juni, terwijl het schandaal bij Samusocial volop losbarstte. De vier bestuurders zijn de PS'ers Mayeur en Cathy Marcus, schepen in Sint-Gillis, en de liberalen van MR Jacques Oberwoits, gemeenteraadslid in Brussel, en Oscar Dubru, gemeenteraadslid in Anderlecht.



Zij kregen vorig jaar als leden van de 'Raad der Zaakvoerders' elk 56.546 euro bruto per jaar en verdienen daarbovenop nog eens 714 euro per vergadering. Vorig jaar kwamen ze 19 keer samen.



Maar nu is dus beslist die vergoeding ook dit jaar toe te kennen, zo vernam de Brusselse nieuwswebsite Bruzz. Mayeur zat zelf de vergadering voor waar over zijn vergoeding werd beslist. De vier hebben ook recht op een wagen, enkel Oberwoits zag daarvan af.