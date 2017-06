Yvan Mayeur is nog altijd burgemeester (volgens website van stad Brussel)

EB

Ontslag of niet: Yvan Mayeur is nog altijd burgemeester van de stad Brussel. Althans, zo leert ons de officiële website van de hoofdstad van dit land. Op Twitter leidde dit alvast tot enig leedvermaak.

Tien dagen geleden nam Mayeur (PS) ontslag als burgemeester naar aanleiding van zijn rol in het schandaal rond de zitpenningen van daklozenorganisatie Samusocial. Hij werd opgevolgd door zijn partijgenoot Philippe Close. Nog voor het ging regenen, ging deze laatste schuilen door al zijn mandaten - 21 in totaal - op te geven.



Maar wie wil weten - om welke reden dan ook - wie vandaag aan het roer staat van de stad Brussel, krijgt op de site van de hoofdstad te lezen dat dit nog steeds Yvan Mayeur is. Kathleen Cools, VRT-ankervrouw van 'Terzake', bond de kat(h) de bel aan.