Philippe Close vervangt Mayeur als burgemeester van Brussel

Door: redactie

9/06/17 - 13u05

© belga.

Philippe Close (PS) vervangt Yvan Mayeur als burgemeester van Brussel. Dat meldt Le Soir. Close is 46 momenteel schepen van Financiën, Personeel en Toerisme. Hij was jarenlang kabinetschef van Freddy Thielemans, de burgemeester van Brussel tussen 2001 en 2013. Volgens de VRT is de kans groot dat de sp.a niet langer in het herschikte college zetelt. Sp.a stapte gisteravond weg van het overleg voor de vorming van een nieuw stadsbestuur.



Straks meer