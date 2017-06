Close vervangt Mayeur als burgemeester van Brussel en geeft overige mandaten op

Door: redactie

9/06/17 - 13u05

© Mark Baert.

Philippe Close (PS) vervangt Yvan Mayeur als burgemeester van Brussel. Dat heeft hij nu zelf bevestigd aan onze redactie. Close is 46 en momenteel schepen van Financiën, Personeel en Toerisme. Hij was jarenlang kabinetschef van Freddy Thielemans, de burgemeester van Brussel tussen 2001 en 2013. De socialist telt op dit moment liefst 21 mandaten, maar die gaat hij, zo zegt hij, allemaal opgeven nu hij burgemeester van Brussel wordt.

© belga.

Hoewel de persconferentie met de officiële voorstelling van Close nog moest plaatsvinden, bevestigde hij al dat hij de nieuwe Brusselse burgemeester wordt. Dat deed hij bij het verlaten van de onderhandelingstafel met het schepencollege. die doorging in Paleis 2 op de Heizel in Brussel. "Straks zal ik met het hele schepencollege een verklaring afleggen. Mayeur zal er niet bijzijn, hij stopt ermee", zo zei Close.



Op de vraag of hij zijn mandaten zal opgeven zodra hij de sjerp krijgt omgestrikt, was de verheugde PS'er duidelijk: "Ik zal mijn rol als vertegenwoordiger opgeven, zodra ik als burgemeester aantreed." Volgens de laatste cijfers van Cumuleo uit 2015, bezetelde Close niet minder dan 21 mandaten, waarvan 18 onbezoldigd.



Volgens de VRT is de kans groot dat de sp.a niet langer in het herschikte college zetelt. Sp.a stapte gisteravond weg van het overleg voor de vorming van een nieuw stadsbestuur.