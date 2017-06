Nieuwe burgemeester van Brussel is keizer van de mandaten: "Maar bijna allemaal onbezoldigd"

Door: redactie

Philippe Close, 46, volgt Yvan Mayeur op.

Philippe Close (46, PS) is vandaag op een persconferentie in het Brusselse stadhuis officieel voorgesteld als de nieuwe Brusselse burgemeester. De schepen van Toerisme, Personeel en Financiën volgt Yvan Mayeur op nadat die aftrad voor zijn betrokkenheid in het Samusocial-schandaal. Close neemt ook ontslag uit het Brussels Parlement, waar hij vandaag nog fractieleider is.

"Ik ga niet verbergen dat de afgelopen 24 uur extreem beproevend waren, ook voor alle mensen die voor de stad werken en ervoor hebben gezorgd dat de stad bleef draaien", opende kersvers burgemeester Close. De PS'er verduidelijkte nog dat het vertrouwen in het stadsbestuur herwonnen moet worden en dat het huidige college die ambitie samen wil voortzetten. "Tussen deze ploeg is er opnieuw vertrouwen gesteld en is er geloof in de ambitie van het project. Er bestaat geen andere stad die zo internationaal is en tegelijkertijd zo dicht bij zijn burgers staat. Er is heel veel talent in Brussel en dat wil ik dienen."



Zelf is Philippe Close ook geen onbesproken figuur in politieke kringen. Zo heeft hij 21 mandaten achter zijn naam staan, waarvan drie bezoldigd. De nieuwe Brusselse burgemeester is ook voorzitter van Brussels Expo en kwam daar onlangs nog negatief in het nieuws toen de uitbating van concertzaal Botanique naar Brussels Expo ging. Een beslissing van het Brusselse stadsbestuur. "Het geheel van mandaten die ik heb staan is in functie van mijn werk als schepen en nu als burgemeester. Ik heb geen private mandaten", aldus Close.



"Mayeur heeft nu nood aan sereniteit"

De nieuwe Brusselse burgemeester en Eerste Schepen Alain Courtois (MR) kwamen ook nog terug op het opstappen van Mayeur en over het nieuws dat hij nog een rol als schepen wilde. "Er is geen sprake geweest van Mayeur als schepen in de stad Brussel", stelde Courtois duidelijk. De nieuwe burgervader riep op om Mayeur nu zijn rust te geven. "Yvan Mayeur heeft een rol te spelen in Brussel en leidde de stad, maar zal dat niet doen als schepen. Hij heeft nu nood aan sereniteit en kalmte en heeft vele gestes gedaan naar de stad waarvan hij houdt", zei Philippe Close.



Wie OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) opvolgt, is nog niet duidelijk, "er is nog niet eens over namen gesproken, enkel over projecten", klonk het.



Het Brusselse college telt vanaf heden ook een lid minder na het opstappen van Ans Persoon (sp.a). Haar bevoegdheden, Wijkcontracten en Nederlandstalige Aangelegenheden, zullen verdeeld worden onder de huidige collegeleden. "Sp.a heeft ervoor gekozen om weg te gaan, dat is hun keuze en daar geven wij geen verdere commentaar op. We zullen het werk voortzetten met een persoon minder en hard werken om het vertrouwen te herstellen", stelt schepen voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark Els Ampe (Open Vld).



Eedaflegging

Omdat de procedure van opvolging, met als sluitstuk de eedaflegging van Philippe Close als burgemeester, een zekere tijd in beslag neemt, zal Yvan Mayeur nog in functie zijn tijdens de volgende gemeenteraad op 26 juni.