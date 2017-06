Maar één iemand vond ontslag nooit nodig

SVEN SPOORMAKERS

9/06/17 - 03u00

Yvan Mayeur. © afp.

Bij niemand viel de frank trager dan bij Yvan Mayeur. Het nieuws dat iedereen gisteren een hele dag verwachtte, werd pas om 16.55 uur officieel: de PS'er nam ontslag als burgemeester van Brussel. Omdat het echt niet anders kon.

Het schandaal rond de torenhoge zitpenningen die werden betaald met giften en subsidies voor de daklozenorganisatie kreeg de PS-top niet meer gesmoord. De druk was onhoudbaar geworden, zelfs voor een man die de harde confrontatie niet schuwt en het gewend is zijn wil door te drijven. Maar als het hele politieke bestel moord en brand schreeuwde - van oppositie over coalitiepartners en zwaargewichten binnen de eigen PS tot de van woede overslaande stem van premier Michel toe - bleef er slechts één optie: ontslag.





Zoveelste graaier Operatie exit-Mayeur - en in zijn slipstream ook die van zijn OCMW-voorzitster Pascale Peraïta - was 's ochtends al vroeg begonnen. De ochtendspits was nog niet voorbij toen Brussels minister-president Rudi Vervoort, nota bene van dezelfde Parti Socialiste als Mayeur, op de RTBF-radio zei dat de burgemeester "duidelijk moet nadenken over zijn ontslag". Als ezelsstamp voegde hij eraan toe: "Dit is een debat tussen wettigheid en ethiek. Een politicus kan zich er niet langer vanaf maken met te zeggen dat hij de wet naleeft, zonder rekening te houden met het morele aspect." Waarmee Vervoort, de PS-schandalen rond de Luikse intercommunale Publifin indachtig, Mayeur wegzette als een zoveelste graaier.



Ze hadden bij de PS nochtans hun best gedaan om de storm in de kiem te smoren. Na de dramatisch verlopen gemeenteraad van dinsdagavond, waar OCMW-voorzitter Peraïta haar verhaal over de zitpenningen wijzigde en Mayeur ongeïnteresseerd naar het plafond staarde, besefte PS-voorzitter Elio Di Rupo dat hij de boel in handen moest nemen. Plan A bestond er niét in om Mayeur te dumpen, maar net om hem in het zadel te houden. Di Rupo belde met Onkelinx, Onkelinx sommeerde Mayeur en met z'n drieën kwamen ze woensdagmiddag op het idee om Mayeur een milde mea culpa te laten slaan. Daarom gaf hij 's namiddags een interview aan 'Le Soir'. Dat hij het wel kon begrijpen dat de bedragen van de vergoeding hoog waren en discussie uitlokten. Maar ook dat hij zich ter beschikking stelde van alle politieke instanties van de PS. Dat, zo bedacht de tandem Di Rupo-Onkelinx, zou wel volstaan om de zaak te laten afkoelen. Niet dus.



Want het onderzoeksrapport over Samusocial dat de Brusselse regering in de gistermiddag voorstelde, was vernietigend: er waren helemaal geen bewijzen dat de raad van bestuur überhaupt vergaderd had - geen uitnodigingen, geen verslagen, niks. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) drukte het plastisch uit: "De telefoon gaat: 'Hallo, Samusocial.' Et voilà, 140 euro verdiend."





Tweetrapsraket En ondertussen vuurden de Vlaamse socialisten - coalitiepartners van de PS in de Brusselse gemeenteraad - het laatste deel van hun tweetrapsraket af. Na sp.a-voorzitter John Crombez woensdagochtend volgde Brussels minister Pascal Smet met een heus ultimatum: Mayeur weg of de Vlaamse socialisten weg. Had Crombez het een dag eerder nog over 48 uur tijd voor een beslissing, dan stelde Smet dat scherper: "Binnen de komende uren."



Sp.a-schepen Ans Persoons herhaalde die eis even later op het wekelijkse schepencollege, dat begon met een analyse van... de voetgangerszone - alsof er niets belangrijkers op de agenda stond. "Het was duidelijk dat de ernst van de situatie op dat moment nog niet overal was doorgedrongen", constateerde een bron. Open Vld sloot zich daarbij aan en toen was het duidelijk: Mayeur was onhoudbaar geworden. "Op dat moment wisten we allemaal dat het over was", zegt een hooggeplaatste Brusselse politicus. "Zonder Nederlandstalige schepenen heb je geen Brussels college meer."