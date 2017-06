De schaamte voorbij: Mayeur wou schepen blijven na ontslag als burgemeester

Sven Spoormakers

9/06/17 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

Yvan Mayeur © afp.

Wie dacht dat de crisis in de Brusselse politiek opgelost was na het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur (PS), is eraan voor de moeite. Meerderheidspartijen PS, sp.a, MR en Open Vld probeerden gisteravond een opvolger aan te duiden, maar het enige resultaat was dat de Vlaamse en Waalse socialisten ruziënd uit elkaar gingen toen Mayeur zelf voorstelde om schepen te blijven.

Coup de théâtre gisteravond bij de onderhandelingen van het Brusselse schepencollege over de opvolging van burgemeester Yvan Mayeur. Die moest ontslag nemen na het schandaal rond zijn zitpenningen bij daklozenhulporganisatie Samusocial. De vergadering, op een geheime locatie aan de Heizel in plaats van in het Brusselse stadhuis, begon al slecht: Yvan Mayeur zat, ondanks zijn ontslag, de vergadering over zijn opvolging gewoon voor. Hij legde zelfs de mogelijkheid op tafel dat hij schepen zou blijven.



De sp.a verliet daarop uit protest de vergadering. De liberale partijen MR en Open Vld verklaarden na de ophef dat ook zij niet in dat scenario wilden stappen, maar bleven wel zitten. "Vóór het vertrek van sp.a gebeurde er niets constructiefs, erna wel", aldus een bron. "Het leek alsof sp.a een reden zocht om te kunnen vertrekken."



Er zijn voor de PS twee mogelijke burgemeesters, schepenen Philippe Close en Karine Lalieux. Wordt het Lalieux, dan moet zij haar zitje in de Kamer opgeven. Drie keer raden wie dan haar opvolger wordt? Juist, Yvan Mayeur. Maar Lalieux spreekt geen Nederlands, en dat is voor de Vlaamse partijen wel een vereiste.



De PS nam sp.a dan weer de rol van Brussels minister Pascal Smet zeer kwalijk. Die had gisterochtend fors gechargeerd, maar was tegelijk de regeringscommissaris bij Samusocial, en dus verantwoordelijk voor de controle erop.



De MR legde ook een eis op tafel: zij willen de post van OCMW-voorzitter, die na het ontslag van Pascale Peraïta ook vacant is. Even circuleerde ook de mogelijkheid dat MR-schepen Alain Courtois, die gisteren ijlings uit Bologna terugkeerde, de sjerp zou ambiëren, maar volgens een MR-bron was dat "een vergiftigd geschenk".



Gisteravond laat was er nog altijd niets beslist.



