Onderhandelingen nieuwe burgemeester Brussel ontploffen: sp.a verlaat vergadering uit protest dat Mayeur schepen zou blijven

Sven Spoormakers

8/06/17 - 21u50 Bron: eigen berichtgeving

Yvan Mayeur © afp.

Coup de théâtre bij de onderhandelingen van het Brusselse schepencollege, over de opvolging van de burgemeester Yvan Mayeur (PS). De sp.a heeft uit protest de vergadering verlaten, naar verluidt toen het aanblijven van Mayeur als schepen ter sprake kwam. Een piste waar Open Vld ook niet akkoord mee ging.

De PS nam dan weer de rol van Brussels minister Pascal Smet (sp.a) zeer kwalijk, die vanochtend fors chargeerde maar tegelijk de regeringscommissaris bij Samusocial was.



De MR legde ook een eis op tafel: zij wilden de post van OCMW-voorzitter, die na het ontslag van Pascale Peraïta ook vacant was. Even circuleerde ook de mogelijkheid dat MR-schepen Alain Courtois, die gisteren ijlings uit Bologna terugkeerde, de sjerp zou ambiëren, maar volgens een MR-bron was dat «een vergiftigd geschenk».



Er blijven nu nog twee kandidaat-burgemeesters over, de PS-schepenen Karine Lalieux en Philippe Close. Het is nu aan de PS-top om de knoop door te hakken, maar het zal vanavond niet duidelijk worden wie de nieuwe Brusselse burgemeester wordt.