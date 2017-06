"Ik hoop op een wit konijn als nieuwe burgemeester"

Bewerkt door: ADN

8/06/17 - 20u13 Bron: Belga

Johan Van den Driessche. © RV.

"Na het rapport was de geloofwaardigheid volledig weg", reageert N-VA-gemeenteraadslid Johan Van den Driessche op het aftreden van zowel Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) als OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS). Van den Driessche hoopt nu op "een wit konijn" als nieuw burgemeester.

Yvan Mayeur (PS) neemt ontslag na het schandaal rond Samusocial. © afp.

"De grote vraag voor de PS wordt: wat nu?", stelt Van den Driessche. "Om eerlijk te zijn hoop ik dat men voor de Stad Brussel komt met een wit konijn, met iemand die nieuw is."



Ook naar het Brussels gewest toe, rekent de N-VA'er op een betere verstandhouding met minister-president Rudi Vervoort, overigens een partijgenoot van Mayeur. "Ik hoop dat de nieuwe burgemeester een betere relatie creëert met het gewest, want de relatie tussen Mayeur en het gewest was niet goed. Er ging bijna geen gemeenteraad voorbij zonder kritiek."



De naam Philippe Close (PS) circuleert, maar Van den Driessche ziet daarin qua stijl niet genoeg verschil met de aftredende burgemeester "en zijn achterkamerpolitiek".



Zelf vroeg Van den Driessche al enkele malen het ontslag van Mayeur op de gemeenteraden, onder meer na het schofferen van de politiediensten en na zijn uithaal naar Vlaanderen. "Als je dan merkt dat het allemaal passeert, begin je te denken: wat moet er nog gebeuren? Wat hier geholpen heeft, is dat het iets is wat de burger meteen tot de verbeelding spreekt."