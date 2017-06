Britse koningin mag op 21 juni dan toch het parlement heropenen, maar is ze daar wel zo blij mee?

TT

Britse verkiezingen De Britse koningin Elizabeth II zal haar toespraak waarmee ze een nieuw parlement opent pas op 21 juni uitspreken, zo is vandaag officieel bekendgemaakt. Dat wijst erop dat premier Theresa May een akkoord over een nieuwe regering binnen handbereik heeft. Maar Britse media speculeren dat de Queen niet opgezet is met de vertraging en de chaos.

Premier May en de Queen in juli vorig jaar. © epa. De rede, waarin het staatshoofd de toekomstige krachtlijnen van de nieuwe regering uit de doeken doet, was oorspronkelijk voor 19 juni gepland. Maar de Conservatieve premier Theresa May heeft na de jongste verkiezingen geen absolute meerderheid meer in het Lagerhuis en onderhandelt met de Noord-Ierse partij DUP over steun voor een minderheidsregering. Die gesprekken verlopen in absolute stilte, maar de vertraging was volgens media een teken aan de wand dat er mogelijk een kink in de kabel was gekomen.



Desgevraagd wou Downing Street 10 niet zeggen of de bekendmaking van de nieuwe datum betekent dat May een akkoord heeft bereikt met de DUP om haar minderheidsregering te steunen. May ontmoet vandaag nog vertegenwoordigers van alle vijf grote partijen in Noord-Ierland, dus ook het katholieke Sinn Fein en de unionistische UUP. De premier zal hen afzonderlijk ontvangen in Downing Street 10. Critici menen dat een alliantie tussen de Tories en de unionistische DUP het vredesproces in Noord-Ierland in gevaar kan brengen. Lees ook Premier May kondigt diepgaand onderzoek aan naar oorzaak brand in torenflat

"Queen is woedend" © afp. Een aantal Britse media proberen ondertussen een wig te drijven tussen de Queen en May. De vorstin zou deze dagen stampvoetend door haar paleis lopen omdat de premier de koninklijke agenda nu al drie keer in de war heeft geschopt. Elizabeth houdt van zekerheden en May gooit blijkbaar roet in het eten. "De koningin is woedend", aldus verslaggevers, die zich baseren op "kringen rond het hof".



Feit is dat Theresa May de koningin heeft gedwongen haar agenda herhaaldelijk aan te passen. Dat begon al met het uitschrijven van de vervroegde parlementsverkiezingen voor 8 juni. Die dag zou de Spaanse koning Felipe op staatsbezoek zijn en vanwege de politieke besognes moest de koningin vragen om uitstel. Felipe's bezoek staat nu gepland voor juli.